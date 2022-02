Pomóżmy Franciszkowi - przez lata ratował nas - teraz my możemy uratować jego zdrowie

Od 9 miesięcy Franciszek stara się wrócić do zdrowia po wypadku, w wyniku którego doznał złamania kręgosłupa. Dla ratownika wodnego wypadek samochodowy był momentem, który zmienił całe jego życie. U 31-latka doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego i w efekcie do porażenia kończyn dolnych.