Pompowanie balonu na nowym boisku wstrzymane. Prace utrudnił wiatr

Hala z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim będzie miała wymiary 74 na 110 metrów. Boisko zostało już ułożone, najtrudniejszym procesem będzie rozłożenie balonu. Do pracy przystąpi wtedy ekipa ok. 50 osób. Balon przykryje powierzchnię ponad 8 tys. metrów kwadratowych. Trudno sobie wyobrazić, jak wielka będzie to powłoka do rozłożenia, która w tej chwili przykrywa boisko.

– To będzie ciekawy proces, tak jak ciekawe było też wykonywanie kotew, do których są przyczepione liny z konstrukcji balonowej. Kotwy takie montuje się co 1,5 metra, wbija się na 3 metry (ok. 240 kotew) w ziemię i do tych kotew będą przyczepiane liny. Wbijane są one za zasadzie łopatki, która odwraca się prostopadle do wbijanego pręta, więc jest nie do wyrwania – wyjaśnia Eliza Miciuła-Urban, prezes firmy Mizar, która jest generalnym wykonawcą całej inwestycji. – W przypadku wichur taki sposób montażu daje gwarancję, że nawet jak puszczą 2–3 kotwy, co jest mało prawdopodobne, to nie ma niebezpieczeństwa, że cała konstrukcja zostanie wyrwana i zniszczona.