Pomysł burmistrza lubuskiej gminy zbulwersował setki internautów z całego kraju. O co chodzi w akcji strząsania ptasich gniazd wiosną?

– Całą podstawówkę zastanawiałam się, co gorsze, czy panowie na ławce, czy ptaki – pisze mieszkanka i przyznaje, że często starała się iść dookoła, żeby nie mieć odchodów ptaków na głowie i ubraniu oraz, żeby żaden z przebywających tam mężczyzn się nie obudził. – Panowie, to byli akurat byli najmniej szkodliwi. Minęło ponad 20 lat, odkąd opuściłam podstawówkę i nadal ten sam problem. Tym razem z córką z kapturem na głowie przemierzamy park, żeby dostać się do szkoły . Mimo, że w większości dojeżdża autobusem i omija na tą chwilę „ostrzał”, to nie raz jesteśmy zmuszone tamtędy przejść. Panów nie zauważa, bo skupiona jest na tym, żeby dojść czysta do szkoły.