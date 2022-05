Ponad 230 zawodników na turnieju karate w Zielonej Górze. Wielkie emocje na hali CRS!

Karate jest bardzo popularne

To jest dobry test dla zawodników przygotowujących się do głównych zawodów i te rzeczy, które nie wychodzą później można będzie korygować na treningach. - Karate w Polsce jest bardzo popularne. Ludzie są świadomi tego, jak w dzisiejszych czasach, kiedy jest problem z wychowaniem, dyscypliną, wartości, które mamy w japońskich sztukach walki wpływają na rozwój dzieci i młodzieży, jak kształtują sylwetkę, charakter. I myślę, że tutaj możemy być spokojni. Rywalizacja sportowa to jedno, ale to, co jest wokół tego, cała etykieta, szacunek do drugiej osoby, edukacja i wychowanie siebie na najlepszego człowieka jest najważniejsze i rodzice są tego świadomi - mówi Dariusz Hejduk, organizator imprezy i prezes zielonogórskiej Akademii Budo i Rozwoju Osobowości.