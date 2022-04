Ponad połowa Polek wstydzi się rozmawiać o menopauzie. Zobacz, jak oswajać klimakterium

Menopauza to etap życia, którego boi się wiele osób. Niestety kobiety w wieku średnim często są pozostawione same sobie z tym problemem. Nie wiedzą, jak przygotować się do klimakterium i boją się okresu przekwitania. Aż 43% Polek nie otrzymało żadnej formy wsparcia przed menopauzą, jak i w jej trakcie – wynika z raportu „Menopauza to nie pauza”, przygotowanego przez markę Jasnum we współpracy z uznanymi ekspertkami: dr n. hum. Alicją Długołęcką oraz dr n. hum. Julitą Czernecką.