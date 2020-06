Ponowne otwarcie Majalandu! Zajrzeliśmy do środka. Zobaczcie, co się zmieniło w bajkowym świecie!

W bajkowej krainie zaszły jednak pewne zmiany. Atrakcje, w których niemożliwa byłaby stała dezynfekcja, zostały zamknięte. Dzieci nie mogą np. wejść do basenu z kulkami.

W ciągach kolejkowych wyznaczone są strefy, gdzie goście powinni stać w określonych odstępach. To samo dotyczy się również kolejek do kas oraz w punktach sprzedażowych.

Operatorzy noszą maski i rękawice. Po każdej przejażdżce odbywa się dezynfekcja elementów kontaktowych, czyli siedzisk i zabezpieczeń. Ponadto w każdej kolejce do atrakcji umieszczone są dozowniki do dezynfekcji dłoni. W całym parku jest ich całkiem sporo.

Restauracja w Majalandzie

Bar i restauracja w parku rozrywki działa zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Zmniejszyła się liczba stolików i nie ma już samoobsługi.

Bilety do Majalandu

Zmieniły się również zasady co do kupna biletów - można go nabyć tylko przez stronę internetową. Ci, którzy kupili bilet przed pandemią oraz osoby, które mają karty roczne, muszą zarezerwować wizytę na konkretną datę.

Maseczki w Majalandzie

Wiele osób zastanawia się, czy w parku rozrywki trzeba mieć ubraną maseczkę.