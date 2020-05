Ponownie polecimy z Babimostu do Warszawy. Pierwsze loty już niebawem

Godziny lotów

Nowe rozkład lotów będzie obowiązywał od 1 do 14 czerwca z ewentualną możliwością wydłużenia. Z Babimostu do Warszawy polecimy w godzinach 9:35 oraz 19:35. Natomiast samoloty z Warszawy do Babimostu zaplanowano na godziny 7:00 i 17:00. Lotów międzynarodowych doczekamy się najwcześniej po 15 czerwca. Na początek mają to być rejsy do państw o niskim ryzyku epidemicznym. Decyzje zostaną podjęte w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, a także po decyzjach władz państwowych i Urzędu Lotnictwa Cywilnego.