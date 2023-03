Popularne, lubiane i wpływowe Lubuszanki. Są inspiracją i wzorem dla innych kobiet (sndr)

Pochodzi z Zielonej Góry, jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek sportowych w Polsce. Od ponad 20 lat jest związana z Telewizją Polską, w której prowadzi wiele programów, m.in. Sportowy wieczór. Wielokrotnie była gospodynią studia podczas najważniejszych imprez sportowych na całym świecie. AKPA/Niemiec Zobacz galerię (28 zdjęć)

8 marca świętujemy dzień kobiet. Święto to jest dobrą okazją m.in. do rozmawiania o roli kobiety we współczesnym świecie, o rozwoju kobiet, ich osiągnięciach. My dzień kobiet potraktowaliśmy też jako świetną okazję do tego, by przypomnieć wam, czy też wam opowiedzieć o Lubuszankach, które zrobiły niemałą karierę. Są piękne, znane i mają na swoim koncie spore sukcesy!