Popularny lek znika z aptek. Na rynku nie ma jego zamienników. Zmiany odczują chorzy na osteoporozę i pacjenci z niskim poziomem wapnia

Alfadiol wycofany z portfolio producenta

Pacjenci zaczęli się zwracać do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Marcina Wiącka, ze skargami na dostępność Alfadiolu. Okazało się, że producent wycofał lek ze swojego portfolio we wszystkich formach dawkowania. Skutkuje to tym, że jest on praktycznie niedostępny w aptekach lub dostępny na poziomie marginalnym – w kilku z 12 tys. aptek. Jak podaje RPO, głównym problemem jest to, że:

Obecnie preparat nie posiada dostępnych zamienników, co jest szczególnie groźne dla pacjentów objętych leczeniem farmakologicznym tym lekiem.

W związku z zaistniałą sytuacją, Marcin Wiącek wystosował pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, w którym przypomina, że: