Porażające statystyki dotyczące brutalności policji w USA

Czerwcowe protesty w Stanach Zjednoczonych, to nie pierwsze demonstracje ruchu Black Lives Matter. Tegoroczne manifestacje rozpoczęły się po tym, jak policjant zamordował czarnoskórego George'a Floyda, dusząc go kolanem przez 8 minut i 46 sekundy.

Oprócz tego policja znacznie częściej używa przemocy wobec osób czarnoskórych. Na 100 tys. przypadków aresztowań, przemoc wobec osób białych została użyta 76 razy, natomiast wobec czarnych - aż 273. Śmiertelność w przypadku ofiar policyjnej przemocy jest trzykrotnie wyższa w przypadku Afroamerykanów.

Stany Zjednoczone posiadają też największą liczbę więźniów per capita. Na każde 100 tys. obywateli USA przypada 655 więźniów. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii jest to 140 osób, w Kanadzie 114, a w Niemczech 75. 33% amerykańskich więźniów to Afroamerykanie (którzy stanowią 12% całej populacji).