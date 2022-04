Posadzili las, bo wiedzą jakie to ważne! Uczniowie Sp nr 18 w Zielonej Górze spędzili "Dzień z leśnikiem"

Nadleśnictwo w Zielonej Górze wraz z Nadleśnictwem Przytok regularnie organizuje akcję “Posadźmy razem las”, w której biorą udział rodziny z dziećmi, stowarzyszenia i harcerze. Zainteresowanie proekologicznymi działaniami jest tak duże, że zaistniała potrzeba stworzenia akcji adresowanej do uczniów szkół podstawowych.

Dzień z leśnikiem

Dzieci z SP nr 18 sadziły dęby

Sadzenie młodych drzewek jest jednym z lepszych sposobów na zaangażowanie w zbliżający się “Dzień Ziemi” i realizację jego hasła: “Zainwestuj w naszą planetę”. Leśnicy wspólnie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 18 sadzili las dębowy w pobliżu Wilkanowa. Dla ok. 50. uczniów była to dobra okazja do poznania ciekawostek na temat przyrody, sadzenia młodego lasu oraz wspólnego relaksu na łonie natury.