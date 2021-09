Poseł Jacek Kurzępa spotkał się z samorządowcami, by rozmawiać o Polskim Ładzie

Poseł Jacek Kurzępa spotkał się z radnymi, gospodarzami gmin powiatu krośnieńskiego, by rozmawiać o planach inwestycyjnych i problemach, które można rozwiązać dzięki programowi Polski Ład.

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Na realizację wszystkich projektów w ramach Polskiego Ładu rząd zamierza przeznaczyć:

72,4 mld zł rocznie. A 651 mld zł do 2030 roku.

Nie ma co się obrażać na program

Poseł Jacek Kurzępa dobrze zna potrzeby powiatu krośnieńskiego, który odwiedził w piątek.

- Nasz objazd to spotkania z ludźmi, obecność na radzie i dyskusja z radnymi Gubina o Polskim Ładzie. Raduje się tą sytuacją, że oto radni z samorządów lokalnych mimo wszystko uznają, iż Polski Ład to program dla wszystkich – mówi poseł Jacek Kurzypa. – Cieszę się, że samorządowcy nie obrażają się na program, bo to rząd Zjednoczonej Prawicy go proponuje, tylko w sposób aktywny, racjonalny do niego podchodzą. Nie tylko do jego realizacji…

Poseł podkreśla, że program to możliwości dla samorządów, czyli rozwiązanie problemów istotnych dla mieszkańców.

- Po stronie samorządów leży przygotowanie dobrych wniosków, które się same obronią przez fakt, że są społecznie akceptowane i niezbędne – mówi poseł. A po drugiej stronie jest pozytywna decyzja…

Rozmowy o konkretnych inwestycjach

Jak podkreśla Jacek Kurzępa, spotkanie w Gubinie było jednym z cyklu… Na czym najbardziej zależy miastu nad Nysą Łużycką? Burmistrz Bartłomiej Bartczak ma duży apetyt, choć zdaje sobie sprawę, że nie tak łatwo go będzie zaspokoić.

- Złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu na budowę nowego stadionu piłkarskiego na 26 mln zł – przyznaje. – Zależy nam też na poprawie dróg do strefy przy ul. Przemysłowej (chodzi o całe osiedle Barlickiego), a także o uzbrojenie tereny pod strefę przemysłową przy ul. Śląskiej i Legnickiej. I jeszcze mamy jeden projekt sportowo-rekraecyjny m.in. z skateparkiem. Ale też jesteśmy świadomi, że na wszystkie nasze potrzeby nie uda się pozyskać funduszy.

W wydarzeniu uczestniczył również radny Andrzej Rochmiński, który podkreśla, że najważniejsze z tych spotkań jest to, że wójtowie, burmistrzowie, radni, mieszkańcy mówią o konkretnych potrzebach i sprawach do rozwiązania. To są konkretne pytania, czy znajdą się pieniądze na inwestycje oświatowe czy drogowe w ich miejscowościach.

Równowaga musi być