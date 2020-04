Poszukiwany listem gończym wpadł podczas kradzieży w markecie budowlanym w Zielonej Górze

27-latek ma już przeszłość kryminalną – kara więzienia za pobicie, wyroki za kradzieże to tylko część z jego „dorobku”. Od wtorku dołożył do „kolekcji” kolejny zarzut – kradzież, za który grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

KMP Zielona Góra