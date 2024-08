Powalczą o środek tabeli, czy o coś więcej? AZS Zielona Góra szykuje się do sezonu

Zespół wspólnie rozpoczął treningi na początku sierpnia, ale zawodnicy realizowali plan indywidualnych treningów już w lipcu.

- Cieszę się, że chłopcy podczas przerwy podeszli do przygotowań sumiennie – usłyszeliśmy od trenera akademików Ireneusza Łuczaka. – Nie ma narzekania, jest ciężka praca. Wiadomo, że pierwsze tygodnie są mocne, później będziemy spuszczać z tonu. Pracy jest dość dużo, ale tak jest w każdym klubie. Najpierw musi być pot, by później były efekty. Jestem zwolennikiem tego, by piłka była od pierwszych zajęć, by każdy mógł jej dotknąć, dlatego oprócz zajęć siłowych mamy również zabawy z piłką.