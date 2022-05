Poważny wypadek busa i ciężarówki na S3 między Zieloną Górą a Sulechowem. Są ranni, droga jest zablokowana

Do wypadku doszło około godziny 13.00 na 184 km drogi S3 w kierunku Wrocławia. Wiemy, że są ranni. - Jedna z osób jest w stanie krytycznym i zostanie przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Zielonej Górze - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka KMP w Zielonej Górze. Na miejscu pracuje kilka jednostek straży pożarnej oraz policja. Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Trwa ustalanie przebiegu zdarzenia.

Miejsce śmiertelnego wypadku na S3:

Jak podaje zielonogórski oddział GDDKiA, pas ruchu w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy przez Cigacice.