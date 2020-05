Poważny wypadek byłego żużlowca Falubazu Zielona Góra

Damian, Milan i Bartek znów pokazują, co potrafią zrobić z hulajnogą

Damian, Milan i Bartek nie mogli się doczekać, kiedy znów poszaleją na hulajnodze. No i mogą teraz wrócić do swojej pasji. Dziś doceniają to, co kiedyś traktowali, jak normalną rzecz.