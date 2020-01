POWIAT ŻAGAŃSKI. Syn podejrzany o zamordowanie swego ojca. Po dokonaniu zbrodni miał podpalić ciało

Znaleziono zwłoki mężczyzny. Były do połowy spalone

Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia, którego we wtorek (21 stycznia) około godziny 13.00 dokonał przypadkowy przechodzień. W miejscowości Witoszyn w powiecie żagańskim natknął się on na nadpalone ciało człowieka. Od razu ruszyły działania miejscowej policji. Do nich włączyli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Czynności nadzorował wiceszef lubuskich stróżów prawa mł. insp. Bogdan Piotrowski. Funkcjonariusze wielu policyjnych pionów wspólnie z prokuratorem robili wszystko, aby jak najwięcej dowiedzieć się o okolicznościach śmierci mężczyzny. Działania skupiały się na dokładnych oględzinach miejsca zdarzenia oraz zabezpieczaniu jak największej ilości przedmiotów. Równolegle pracowali policjanci wykonując bardzo zaawansowane czynności operacyjne.