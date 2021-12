Powiat żarski. Nielegalna przetwórnia tytoniu zlikwidowana. Zatrzymano sześciu mężczyzn

Funkcjonariusze lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kontrolę jednocześnie na terenie trzech posesji w powiecie żarskim. - W dawnych budynkach gospodarczych znaleziono dwie maszyny do krojenia tytoniu oraz łącznie blisko 3,5 tony tytoniu w postaci suszu i krajanki. Liście tytoniu były przemycane Niemiec do Polski, a następnie cięte, pakowane w opakowania jednostkowe (np. kilogram lub dwa) i sprzedawane - informuje Beata Downar-Zapolska z lubuskiej KAS. Ze wstępnych szacunków wynika, że na zatrzymanym towarze ciążą niezapłacone należności podatkowe w wysokości blisko 3 milionów złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli także bus, który był używany do rozwożenia trefnego towaru. Na terenie każdej z posesji doszło do zatrzymania osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. - Sześciu mężczyzn przesłuchano w charakterze podejrzanych, grozi im kara pozbawienia wolności lub kara wysokiej grzywny - dodaje Beata Dwonar - Zapolska. Przeczytaj też: Nieodpowiednie zabawy z petardami często mają swój finał w szpitalu WIDEO: 30-latek podpalił miejską choinkę, wartą 65 tys. zł

Lubuska KAS