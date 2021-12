Powstaje nowa droga przy ul. Inwestycyjnej. Obecny dojazd to dramat! Maciej Dobrowolski

We wtorek, 14 grudnia, od samego rana mieszkańcy Łężycy informowali nas o dramatycznym dojeździe do bloków położonych przy ul. Inwestycyjnej, Geodetów czy Urbanistów. Zabłocony, nieprzejezdny, z wyrwami stanowiącymi zagrożenie dla samochodów - tak zielonogórzanie opisywali ulicę, którą musieli dostać się do swoich domów i mieszkań. Urząd miasta podjął interwencję, ale czy to wystarczy?