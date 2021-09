Powstało Centrum Liderów Biznesu. W czym pomoże firmom i młodym Lubuszanom?

W Zielonej Górze się zostaje, czyli szukamy młodych liderów

- Chcemy stworzyć platformę międzypokoleniową wymiany doświadczeń - mówi dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ, dyrektor Centrum Liderów Biznesu Uniwersytetu Zielonogórskiego - Mamy dwie sekcje Pierwsza to sekcja Młodych Liderów (nazywana Szkołą Młodych Liderów) oraz i Sekcja Diagnostyki Psychologicznej dla Biznesu.

Jak wyjaśnia pani profesor, działania Centrum Liderów Biznesu będą przebiegały dwutorowo. Chodzi o to, by jak najwcześniej wyłonić wśród młodych ludzi tych, którzy przejawiać będą potencjał liderski i te zdolności rozwijać, przygotowywać młodych ludzi do pracy w różnych aktywnościach społecznych. By zdolna młodzież stąd nie uciekała. Mamy takie hasło: Z Zielonej Góry się nie wyjeżdża. Tu się zostaje.