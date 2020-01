Śmierć na naszych drogach. W tych wypadkach zginęły 92 osoby

W minionym roku w wypadkach na lubuskich drogach zginęło aż o 13 osób więcej niż w 2018 r. Przyczyna tragedii od lat jest taka sama. To nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków na drodze. W 2019 r. na lubuskich drogach doszło do 660 wypadków. Zginęły 92 osoby, a 77...