Pożar samochodów w Zielonej Górze. Całkowicie spłonęły dwa auta. To było podpalenie?

Czytelniczka skarży się na bałagan. Służby zapewniają, że sprzątają

Często dostajemy od Was prośbę o interwencję w sprawie zaniedbanych miejsc w Zielonej Górze. Tym razem Czytelniczka napisała do nas w sprawie okolicy ul. Sikorskiego, Fabrycznej czy Ogrodowej. Mieszkanka zauważa, że nie trzeba olbrzymich nakładów pieniędzy, by było czysto. Co na ...