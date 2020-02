Pożar samochodu wybuchł w środę, 5 lutego, na trasie S3 pod Zieloną Górą. Na miejscu jest straż pożarna. Samochód zapalił się około godz. 12.00 w czasie jazdy na pasach w kierunku Sulechowa. Osobówka natychmiast stanęła w płomieniach. Na miejsce została wezwana straż pożarna. Pożar auta został już opanowany. Niestety samochód nie nadaje się już do użytku. Jeden pas ruchu, skręt do Zielonej Góry, jest zablokowany, ale nie ma utrudnień w ruchu. Polecamy wideo: Mężczyzna i kobieta w czasie interwencji domowej rzucili się na policjantów. On szczuł psem, ona zaatakowała szkłem

