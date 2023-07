Pożar w Chorwacji: ogień szalał na wyspie niedaleko Splitu. Aresztowano podejrzanego o zaprószenie Emil Hoff

Turyści spędzający wakacje 2023 na południu Europy nie mają łatwego życia. Po tym, jak spłonęło niemal 10 procent powierzchni Rodos, pożary wybuchają w coraz to nowych miejscach. W czwartek 27 lipca 2023 ogień rozprzestrzenił się na wyspie Ciovo w Chorwacji, zaledwie 2 km od słynnego Splitu, jednego z ulubionych przez turystów kurortów nad Adriatykiem. Chorwacka policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o zaprószenie ognia. Kto to jest i jak doprowadził do katastrofy?