Poznaj Zieloną Górę z innej strony. Bo przecież ona to nie tylko deptak i ratusz

Po połączeniu miasta z gminą Zielona Góra stała się pod względem powierzchni szóstym miastem w Polsce. Pod względem zieleni zajmuje drugie miejsce w kraju, zaraz po Spocie (66 procent powierzchni zajmuje zieleń). U nas stanowi ona 55 procent. Ten wysoki wskaźnik mamy nie dzięki wielkiej liczbie parków i skwerów, a lasów, które otaczają tzw, stare miasto, ale i włączone do miasta sołectwa.

Poznając miasto, warto więc nie tylko odwiedzić najbardziej charakterystyczne miejsca. Od razu kojarzące się z Zieloną Górą jak choćby deptak, Palmiarnię z Winnym Wzgórzem czy skansen w Ochli. Warto też spojrzeć na miasto z innej strony, właśnie od strony lasu. Każdy z nas teraz często do niego chodzi z rodziną. Tu zachowujemy duży dystans od innych ludzi, bo nie ma ich tak dużo jak w centrum. Tu nie musimy też mieć założonej maseczki, co w ciepłe dni jest dużym ułatwieniem dla nas.

Odkrywamy na nowo miasto podczas spacerów

Wystarczy jeden kilkukilometrowy spacer, a zwykle takie zaliczamy, by odkryć na nowo miasto, czyli okolice swojego domu. Oto zdjęcia, które wykonano podczas spaceru z osiedla Zacisze na Wzgórza Piastowskie. Czy znacie taką właśnie Zieloną Górę? Każdy spacer to nowe odkrycia, nowa wycieczka i nowe wrażenia. Zachęcamy to zwiedzania miasta z zielonej strony!