Poznajcie Dominikę Orlik z Międzyrzecz. Dzięki takim zdjęciom pokochasz motocykle tak jak ona! [ZDJĘCIA]

Startowanie w dwóch tak różniących się dyscyplinach, na dwóch zupełnie innych motocyklach nie mogło być proste... ale przecież ja na co dzień noszę dwa różne buty... więc skoro nie potrafiłam wybrać pomiędzy enduro, a pitbike supermoto - znowu wybrałam obie opcje jednocześnie... i nie żałuje! Nie raz poziom adrenaliny strzelił mi do maksimum, kiedy za zakrętem wyrosła mi nagle przeszkoda do przejechania... kiedy zawodnik jadący przede mną wydzwonił, a ja musiałam ominąć go w ułamek sekundy... kiedy walczyłam kask w kask do ostatnich milimetrów toru... kiedy już nie mogłam, ale przecież nie mogłam się poddać...! Nie raz się popłakałam... raz ze sz333ęścia, raz z w....zruszenia i smutku, nie raz powiedziałam sobie pod kaskiem te popularne w Polsce słowo na K... , no ale K... ja się nie poddam!

Zaraz przed końcem sezonu wyleciałam razem z 3 zwycięzcami konkursu, ekipą motul i scigacz.pl do USA gdzie pokonaliśmy wspólnie ok 1600km na ciężkich i zupełnie nowych dla mnie motocyklach, Harley Davidson Law Rider, które ku mojemu zdziwieniu przypadły mi baaardzo do gustu. Zwiedziliśmy Nowy (i dziki) Meksyk, piękną Arizonę, magiczne Utah i kolorowe Kolorado, pokonując codziennie po kilkaset kilometrów w różnych, zapierających dech w piersiach warunkach... raz po niekończącej się prostej gdzieś na pustyni, innego dnia w górach po krętych drogach gdzieś nad przepaścią w którą było lepiej nie patrzeć... zaliczyliśmy wschód słońca w kanionie i jazdę na sandboardzie po wydmach, spróbowaliśmy pysznych amerykańskich przysmaków... każde danie w USA miało chyba więcej kalorii od mojego dziennego zapotrzebowania, ale było tak dobre, że nie miało to wtedy dla mnie żadnego znaczenia! Niestety wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć, nadszedł dzień w którym musiałam powiedzieć „Żegnaj Ameryko, jak tu jeszcze wrócę, ale teraz mam coś ważnego do zrobienia”. Pożegnałam się z moją cudowną ekipą Motul Ameryka Tour, przejechałam samotnie 400km w deszczu, oddałam motocykl do wypożyczalni, dostałam się na lotnisko w Albuquerque, wsiadłam w samolot do Chicago, następnie poleciałam do Warszawy... gdzie wylądowałam w sobotę. Na lotnisku czekała na mnie już moja kochana rodzina, która zawiozła mnie do Zielonej Góry, dotarliśmy na miejsce ok 23:33... Spędziłam ok 40 godzin w samotnej podróży (no prawie, bo co chwile trafiałam na pozytywnych i uśmiechniętych ludzi)... a wszystko to, bo następnego dnia rano musiałam wstać i wystartować w zawodach na moim YCF F150sm! W ten właśnie sposób zjadłam (pyszne amerykańskie) ciastko i nadal miałam ciastko.... i tytuł vice mistrzyni Polski PitBike Supermoto, bo tego dnia dwa razy stanęłam na drugim stopniu podium!