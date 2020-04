Poznajecie? To chłopiec z konikiem spod Zielonogórskiej Palmiarni. Tęsknicie za nimi? Zobaczcie jak wygląda popularna rzeźba z bliska

Co ma najbardziej wytarte konik spod Zielonogórskiej Palmiarni? Grzbiet i uszy! No bo iluż mieszkańców i gości Winnego Grodu dosiadło go w ciągu kilkudziesięciu lat?! Zdjęcie na koniku to jedna z najpopularniejszych zielonogórskich pamiątek… Tymczasem chłopiec z konikiem przez epidemię koronawirusa byli ostatnio trochę omijani. Na zdjęciach przypominamy Wam – czasem w detalach – jak wygląda ten popularny duet! Rzeźba „Chłopca ze źrebięciem” na Winnym Wzgórzu to dziś już jeden z symboli Zielonej Góry. Tymczasem w 2019 r. jeden z zielonogórskich radnych chciał dzieło zlustrować, zarzucając mu „nazistowski charakter”… Owszem, niemiecki artysta Hans Krückeberg (jego nazwisko znajdujemy na podstawie rzeźby) – o czym pisze w książce „Signum Temporis. Zielonogórskie pomniki i rzeźby plenerowe” Igor Myszkiewicz - wyrzeźbił dzieło w latach 30. XX wieku dla garnizonu Wehrmachtu w Krośnie Odrzańskim, bo tam służbę wojskową w owym czasie odbywał jego syn. Rzeźba stała na terenie koszar. W latach 50. XX w. chłopiec z konikiem w „tajemniczych” okolicznościach pojawili się w Zielonej Górze. Jak przypomina I. Myszkiewicz (kustosz w Muzeum Ziemi Lubuskiej, artysta plastyk) – najpierw rzeźba stała na placu milicyjnego wtedy klubu Gwardia. Od lat 60. mieszkańcy i goście dosiadają konika pod Palmiarnią.

Zdzisław Haczek/Gazeta Lubuska