Poznamy sobowtóra „Dziewczynki ze słonecznikami”. W sobotę w MZL w Zielonej Górze finał castingu i wiele niespodzianek

To już drugi taki casting. Niewykluczone, że będą kolejne, bo cieszą się dużym zainteresowaniem, a zgłoszenia napływają z całej Polski. Pierwszy taki casting Muzeum Ziemi Lubuskiej ogłosiło w 2016 roku. Dlaczego wtedy? Bo wówczas obchodzono 125. rocznicę powstania obrazu "Dziewczynka ze słonecznikami" z 1891 roku. Dzieło zostało zakupione przez zielonogórskie muzeum w 1958 roku i należy do najcenniejszych skarbów w kolekcji malarstwa tej ważnej nie tylko dla regionu instytucji.

Casting na sobowtóra "Dziewczynki ze słonecznikami" Olgi Boznańskiej

Jak przypomina dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Leszek Kania – na casting w 2016 roku zgłosiły się 24 dziewczynki. Wygrała Wiktoria Bargieł, która została zaproszona – jak i dwie pozostałe laureatki z pierwszego castingu – na sobotnia uroczystość. Laureatka z 2016 roku jest dziś pianistką, wykona więc w muzeum minirecital fortepianowy.

Drugi casting zorganizowano w tym roku, a okazją do jego zorganizowania było otwarcie wystawy 40 prac Olgi Boznańskiej. To pierwsza tak duża prezentacja dzieł tej wybitnej malarki w Zielonej Górze. A jest to możliwe dzięki współpracy MZL z Muzeum Narodowym w Krakowie, które wypożyczyło swoje zbiory na blisko cztery miesiące. Wystawę prac Olgi Boznańskiej można zwiedzać do 20 sierpnia! Zobaczymy na niej portrety psychologiczne, ale i mniej oczywiste martwe natury, czy osobiste przedmioty związane z malarką, jak choćby książeczkę do nabożeństwa nadgryzioną przez myszy, które Boznańska hodowała w pracowniach w Monachium czy Paryżu.