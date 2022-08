Praca w lubuskich urzędach i instytucjach. Wolne etaty są także w Zielonej Górze. Ile można zarobić? erbe

Urząd Wojewódzki w Gorzowie zatrudni inspektorów i informatyka, Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze pracownika do działu kadr, a Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim specjalistę do spraw promocji. To tylko niektóre oferty pracy w lubuskich urzędach i instytucjach. Zobacz, dla kogo jest praca i jakie wynagrodzenie oferują pracodawcy.