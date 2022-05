Praca w policji. W środę w Zielonej Górze zajęcia przygotowujące kandydatów do służby. Zobacz, ile zarabiają policjanci

W lubuskim garnizonie służy ponad 2,6 tysiąca funkcjonariuszy. Wciąż są wolne miejsca, choć ich liczba zmniejsza się w szybkim tempie – informuje podkomisarz Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - Bez wątpienia jest to ciekawa służba, w której każdy może znaleźć swoje miejsce. Chętni mogą trafić do służby prewencyjnej, kryminalnej czy dochodzeniowo-śledczej, dbać o bezpieczeństwo na drogach, pracować z dziećmi i młodzieżą jako profilaktyk czy zwalczać przestępczość i pomagać jego ofiarom. To tylko niektóre, możliwe drogi, które można obrać, decydując się na służbę w szeregach Policji – zaznacza podkom. Kimet.