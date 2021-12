Praca zdalna w Kodeksie pracy. Nowe przepisy jeszcze w tym roku. Sprawdź, jeśli zatrudniasz zdalnie Barbara Wesoła

Kodeks pracy jeszcze nie reguluje pracy zdalnej, co na szczęście niebawem się zmieni. Ustawa jest już na zaawansowanym etapie, a wszelkie propozycje zmian możemy śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji. unsplash.com

Pracodawcy i pracownicy, którzy chcą kontynuować formę pracy zdalnej w swojej firmie, muszą dostosowywać się do przepisów zawartych w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Niestety są one zbyt ogólne, często niemożliwe do wprowadzenia np. ze względu na specyfikę danej branży. Nietrudno się domyślić, że wykonywanie pracy w pełni zdalnie ma wady i zalety. Dzisiaj pokazujemy, co na ten temat mówią aktualne przepisy, a co zmieni się po wprowadzeniu w Kodeksie pracy pojęcia „praca zdalna”. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej planuje przyjąć projekt uwzględniający pracę zdalną w Kodeksie pracy jeszcze w tym roku.