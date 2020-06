Pracownicy wodociągów w akcji charytatywnej. Zobacz, jak śpiewają!

Myjcie recę, wpłacajcie pieniądze na walkę z koronawirusem

Do akcji włączyły się firmy wodociągowe w całej Polsce.

- To ciekawa inicjatywa, by wspomóc szczytny cel, ale też przypomnieć o ważnych rzeczach, jakie robimy np. edukujemy o picu wody z kranu i ważnym szczególnie teraz myciu rąk - mówi Monika Turzańska z ZWiK w Zielonej Górze. - W ten sposób chcieliśmy też jakimś sensie pokazać inne oblicze firmy, otwartej na rzeczywistość, troszczącej się o zdrowie i dobro innych. Chcieliśmy to zrobić trochę humorystycznie wobec sytuacji, gdzie wielu wykonawców podejmujących wyzwanie odnosi się do polityki czy oskarżeń, my przedsiębiorstwa wodociągowe raczej kreujemy użyteczny wizerunek naszej roli w życiu mieszkańców.