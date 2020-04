Pracujesz w Niemczech? Skorzystaj z darmowego szkolenia online! Prawnicy opowiedzą, jak działa niemieckie prawo pracy

_- W ostatnich dniach rozważaliśmy, jak możemy zaangażować się w pomoc Polakom pracującym i mieszkającym w Niemczech, którzy mierzą się z różnymi problemami związanymi z pandemią koronawirusa.. Podjęcie decyzji ułatwiła Nam słubicka Fundacja Grupy Pomagamy, która zwróciła się do Naszej Kancelarii z prośbą o przeprowadzenie szkolenia online. Nie mogliśmy oczywiście odmówić, ponieważ w tym trudnym czasie wszyscy nawzajem musimy się wspierać - _czytamy na stronie kancelarii.

Grupa "Widzialna ręka" działa, by nikt nie został sam

_- Osoby, które pracują lub pracowały w Niemczech są teraz w bardzo trudnej sytuacji. Mają mnóstwo pytań i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. Dlatego postanowiłam poprosić adwokat Kamilę Matthies, by zorganizowała takie szkolenie. Dzięki temu Polacy będą wiedzieć, jakimi prawami są chronieni. Jesteśmy wdzięczni pani Kamili i panu Mirkowi za to, że się zgodzili - _wyjaśnia Aleksandra Kołek z Fundacji Grupy Pomagamy.

