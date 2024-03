Prasówka 15.03.2024 Zielona Góra. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zielonej Góry

W Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów odbyło się wydarzenie literackie z lokalną poetką Anett Lurą. Spotkanie zgromadziło licznie przybyłych gości, w tym przyjaciół oraz członków Drużyny Sulecha, do której zalicza się również sama poetka.

Zaraz rozpocznie się nabór do szkoły muzycznej. Nowy rok szkolny rozpocznie się już w nowej siedzibie i w nowym zespole szkół muzycznych. Bo dziś funkcjonują w mieście dwie. A kiedy mieszkańcy zostaną zaproszeni na wydarzenia w nowych salach koncertowych?

Jeśli odpowiadasz na pytanie z tytułu twierdząco, dołącz do tej akcji. Kolejny raz członkowie grupy EKM Morsy Lubuskie zapraszają do wspólnego sprzątania świata. Razem z chętnymi mieszkańcami znów zadbają o wygląd Dzikiej Ochli w Zielonej Górze i tamtejszej okolicy.

Zakłady karne i areszty śledcze szukają pracowników. Do obsadzenia jest kilkadziesiąt wakatów w kilku jednostkach na terenie województwa lubuskiego. Przede wszystkim potrzebni są strażnicy działu ochrony. Chętni mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W internecie, w tym w popularnych serwisach społecznościowych, pojawiają się informacje o bonach lekowych lub kartach podarunkowych dla pacjentów do aptek, które rzekomo wydaje NFZ. To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy.

Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra intensywnie szykują się do nowego sezonu. Mają za sobą kolejne sesje treningowe na motocyklach.

Na listach komitetów wyborczych do rady miasta Zielonej Góra jest ponad 250 osób. Miejsc jest 25. Większość nazwisk zwykle poznajemy w dniu wyborów. Warto wcześniej sprawdzić, kto startuje na radnego i jaki komitet reprezentuje.

Prezydent Zielonej Góry pokazał wizualizację estakady nad Trasą Północną. Czy budowa dwóch takich wiaduktów rozwiąże korki w tej części miasta? Czy to pomysł wyborczy?

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych, co stawia przed rodzicami przyszłych pierwszaków ważne wybory. W celu ułatwienia decyzji niektóre placówki oświatowe postanowiły zorganizować Dni Otwartych Drzwi. To doskonała okazja, aby wczuć się w atmosferę szkoły, poznać jej specyficzny styl nauczania oraz zrozumieć wartości, jakie są jej fundamentem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, które z zielonogórskich szkół podstawowych uczestniczą w tej inicjatywie, koniecznie sprawdź harmonogram dni otwartych!