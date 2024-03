Prasówka 22.03.2024 Zielona Góra. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zielonej Góry

Hej, hej Falubaz! Głośny doping usłyszymy w piątek 22 marca w zielonogórskiej hali CRS. Odbędzie się tu prezentacja drużyny Falubazu, która 12 kwietnia rozpocznie zmagania w PGE Ekstralidze. Hala wypełni się po brzegi, bo darmowe wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Prezentacje Falubazu ponad 20 lat temu wpisały się w klimat żużlowej Zielonej Góry. Zwykle organizowano je z przytupem. Zapraszamy Was do podróży w czasie.

Ponad 120 szkół wzięło udział w akcji Przywitaj wiosnę kolorowymi skarpetkami. Utworzono łańcuch ze skarpetek nie do pary, w sumie zawieszono na sznurku ponad 26 tysięcy sztuk... To jeszcze nie do końca pełne dane. Ale nie o rekordy tu chodzi, lecz dostrzeżenie osób z zespołem Downa. Przecież one żyją wśród nas!