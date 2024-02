Prasówka 23.02.2024 Zielona Góra. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zielonej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.02, w Zielonej Górze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Baletnice w filmie, czyli nowy projekt artystyczny Pawła Janczaruka”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Baletnice w filmie, czyli nowy projekt artystyczny Pawła Janczaruka Paweł Janczaruk lubi wyzwania. Właśnie realizuje nowe – film dokumentalny o baletnicach. By opowiedzieć o tym, czym jest nauka mistrz – uczeń i wielu innych rzeczach związanych z tą sztuką. A nie jest to proste zadanie, bo co innego aparat fotograficzny, a co innego kamera.

📢 Gala 60-lecia Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze. Były nagrody, koncert i tort W czwartek swoje 60. urodziny świętowało Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Nie tylko zaproszeni goście powtarzali, że LTN bardzo mocno przyczynił się do rozwoju środowiska naukowego w województwie i powstania uczelni wyższych. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

📢 Pierwsi goście weszli do zabytkowego dworu w Zielonej Górze Ochli jeszcze przed oficjalnym otwarciem. To miejsce przeszło metamorfozę Jeszcze przed oficjalnym otwarciem zobaczyliśmy, jak wygląda od zewnątrz i w środku zabytkowy dwór w Zielonej Górze Ochli. – Przez lata próbowano podejmować różnego rodzaju wysiłki, ale niestety były one nieskuteczne. Postawiliśmy sobie za cel dokończyć te prace. Cieszę się, że ten projekt bardzo późno rozpoczęty, w trudnych okolicznościach, z pewnym ryzkiem, szczęśliwie dotarł do finału – wspomina marszałek Marcin Jabłoński.

Prasówka 23.02 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trener David Dedek stracił pracę w Zastalu Zielona Góra! Trener David Dedek został odsunięty od prowadzenia zespołu koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra, który rozpaczliwie broni się przed spadkiem z Orlen Basket Ligi.

📢 Tomasz Komenda nie żyje. Niesłusznie skazany za zabójstwo mężczyzna miał 46 lat. Znamy datę jego pogrzebu Tomasz Komenda nie żyje. Tę smutną informację podał dziennikarz TVN Grzegorz Głuszak, który od początku zajmował się sprawą mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat pozbawienia wolności. 📢 Policjant z Zielonej Góry uhonorowany za bohaterski czyn. Uratował kobietę z pożaru! Aspirant sztabowy Mariusz Milczewski, zielonogórski policjant, dokonał bohaterskiego czynu, za który został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wolnym dniu, odwiedzając rodziców w Małomicach, zauważył dym wydobywający się z okien sąsiedniego mieszkania. Nie zważając na niebezpieczeństwo, wszedł do płonącego budynku i uratował nieprzytomną kobietę. 📢 Wyżeł w szeregach zielonogórskiej policji. To pierwszy taki pies w Polsce! Wyżły to typowo myśliwskie psy, które do tej pory nie były wykorzystywane w polskiej policji. Suza będzie wyjątkiem. Została wyszkolona do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok. Będzie służyć w szeregach zielonogórskiej policji.

📢 Rolnicy zawiesili protest na drodze S3 na wysokości Sulechowa W środę, 21 lutego ok. godz. 18.00 rolnicy zakończyli blokadę trasy S3 na odcinku Zielona Góra – Świebodzin, która trwała nieprzerwanie prawie półtorej doby. Podjęli też decyzję o zawieszeniu protestu. 📢 Nowe tereny inwestycyjne, tereny rekreacyjne, tunele i centrum przesiadkowe. Tak się ma zmienić Zielona Góra Nowe tereny inwestycyjne, kolejny tunel pod torami, nowa siedziba strażaków i policji, nowa szkoła i kompleks rekreacyjno-sportowy, zadaszone lodowisko i wrotkowisko to jeszcze nie wszystkie zmiany, jakie zaplanowało miasto.

