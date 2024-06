Prasówka 4.06.2024 Zielona Góra. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zielonej Góry

Gmina Łagów zaprosiła do Biegu Lagowskiego Lata nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Jakaż to była radość wziąć udział w tym biegu i dostać pamiątkowy medal!

Dni Kultury Studenckiej na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęły się na sportowo. W poniedziałek, 3 czerwca ponad 100 osób wystartowało w corocznym Biegu o Puchar JM Rektora UZ. To już tradycja towarzysząca bachanaliowej zabawie. Kto miał najlepszy czas?

Klucze do miasta oficjalnie przejęte. Od poniedziałku, 3 czerwca przez najbliższy tydzień Zieloną Górą będą rządzić studenci. Pierwszy wieczór minie pod znakiem grillowania i gry we flanki. Tak rozpoczęły się 52. Dni Kultury Studenckiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zobacz!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

XXVIII Bieg Łagowskiego Lata odbył się niedzielę na dystansie – ok. 10 kilometrów. Uczestnicy imprezy byli zachwyceni. Bo móc biec w takich okolicznościach przyrody to największa przyjemność. Ależ to była rywalizacja...

W poniedziałek prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski podpisał ze starostą zielonogórskim Tadeuszem Pająkiem porozumienie w sprawie finansowania Powiatowego Urzędu Pracy. Starostwo otrzyma należną dotację celową z Ministerstwa Pracy, którą przekazuje miasto, a co nie było możliwe od stycznia.

Policjanci zielonogórskiej drogówki zainteresowali się losem zwierząt, które po zdarzeniach na drodze trafiają pod opiekę specjalnej fundacji i pomogli w zbiórce żywności, środków czystości oraz materiałów niezbędnych do opieki nad poszkodowanymi zwierzętami.