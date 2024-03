Prasówka z Zielonej Góry 12.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wieża Braniborska została wybudowana przez Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Zielonej Góry. Ale nie byle gdzie! Budowla stanęła dokładnie 164 lata temu na jednym z najwyższych szczytów Winnego Grodu - Wzgórzu Braniborskim (dawniej Grünbergshöhe). I dumnie stoi do dnia dzisiejszego, plus minus pięćdziesiąt metrów od mojego domu. Czy chwalę się? Sam nie wiem, może trochę? Wielokrotnie podziwiałem panoramę miasta z jej szczytu, a kiedy ją mijałem zawsze zastanawiałem się, dlaczego potencjał tego obiektu jest tak mocno niewykorzystany. Niebawem i to ma się zmienić. Przy okazji czytania tego tekstu, zajrzyjcie do nasze galerii, bowiem to, jak dziś wygląda wpisana do rejestru zabytków w 2017 roku Wieża Braniborska i teren wokół niej niebawem mogą zmienić się nie do poznania.