Prasówka z Zielonej Góry 13.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przed nami kolejne wyłączenia prądu w regionie. Enea Operator już dziś ostrzega Lubuszan, pod którymi adresami dojdzie do przerwy w dostawie energii. Koniecznie sprawdźcie, czy wasz dom też jest na tej liście.

Byli policjanci z Lubska usłyszeli prawomocne wyroki. Chodzi o agresywne zachowanie oraz przekroczenie uprawnień w czasie jednej z interwencji, do której doszło w Lubsku (powiat żarski). Muszą zapłacić też zadośćuczynienie poszkodowanemu.

Statystyczny Kowalski chodzi na zakupy spożywcze co dwa, trzy dni i spędza w sklepie średnio 15 minut. Ale jest wiele osób, które kupują produkty spożywcze niemal codziennie. Powód - nie lubią robić zapasów, wiedząc, że w ich ulubionym sklepie, zawsze znajdą świeże produkty najwyższej jakości, często w promocyjnych cenach. Jeśli przy okazji zakupów spożywczych mogą skorzystać jeszcze z innych usług, na przykład zjeść obiad czy zatankować samochód, to stają się stałymi klientami określonej galerii, hipermarketu czy dyskontu.

W sobotę, 1 czerwca, około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski) na ulicy Sulechowskiej (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32) doszło do potrącenia grupy ludzi przez kierującego osobówką. Na skutek wypadku zginęła rodzina - trzy kobiety - 72-latka, jej córka oraz wnuczka. - Podejrzany, w sposób wielokrotny wcześniej naruszał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym - powiedział dziś na konferencji prasowej Robert Kmieciak, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Co ustalono w sprawie tragicznego wypadku?

W ostatnich dniach coraz głośniej mówi się o radzie dzielnicy Nowe Miasto. Jaki będzie jej los? Przekonamy się niebawem. Na razie mieszkańcy tej części Zielonej Góry wybierać będą sołtysów. A my pytamy mieszkańców, jak oceniają blisko 10 lat od połączenia miasta z gminą…