Prasówka z Zielonej Góry 16.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do tej pory z Zielonej Góry Przylepu wywieziono ponad 1 900 ton odpadów po pożarze, który wybuchł w lipcu zeszłego roku. Do wywiezienia pozostało jeszcze 500 ton – poinformował na środowej konferencji prasowej prezydent miasta Marcin Pabierowski. Mówił także, jakie kroki podejmuje miasto, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie.