Prasówka z Zielonej Góry 18.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Te informacje są zdumiewające, ale... okazuje się, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, może mieć wpływ na to, z jakimi schorzeniami będziemy się mierzyć. Takie dane wysnuli amerykańscy naukowcy, którzy dostrzegli korelację pomiędzy miesiącami urodzenia a schorzeniami, z jakimi zwracają się do lekarzy pacjenci. Wiecie, że osoby urodzone w jednych miesiącach bardziej narażone są na choroby serca, a w innych np. na ADHD? Są też tzw. "bezpieczne miesiące", czyli takie, do których nie przypisano żadnych chorób.

Wiedzieliście, że Bartosz Zmarzlika oddaje swój motocykl? A wiedzieliście, że może stać się on waszą własnością? Macie ochotę na takie cacko w swoim garażu? Żaden problem! Możecie go wylicytować na aukcji WOŚP na Allegro! Rzucając dobrą stawkę, zyskacie motocykl, ucieszycie żużlowego mistrza i wesprzecie Wielką Orkiestrę.

Tak duże wygrane w Lotto nie zdarzają się w naszym regionie zbyt często. Mieszkaniec Zielonej Góry zaznaczył szczęśliwe liczby na chybił trafił. Zgarnął główną wygraną, czyli blisko 7 mln zł!

Dwa srebrne medale zdobyły reprezentacje Gwardii Zielona Góra w Finale Klubowej Ligi Strzeleckiej.

Rozpoczął się sezon studniówkowy. Czas wspólnej zabawy, by zrelaksować się przed maturalną mobilizacją. Przy okazji przygotowań do tego ważnego szkolnego balu, wielu młodych chce kontynuować studniówkową tradycję. Pewne zwyczaje mają zapewnić sukces na maturze. I czy są one traktowane z przymrużeniem oka czy bardziej serio, warto sobie o nich przypomnieć. Przesądów studniówkowych jest naprawdę wiele. Ale nie wszystkie polecamy np. lepiej nie próbujcie chwytać dyrektora szkoły za kolona. Niech Wam zapewni szczęście na maturze coś pożyczonego na studniówce, czerwona nitka czy wygodne buty... Przedstawiamy 12 wybranych zwyczajów i przesądów studniówkowych. Przesuwając i oglądając po kolei zdjęcia znajdziecie pod nimi wyjaśnienia, dotyczące tego, co zrobić na studniówce, by pomyślnie zdać egzamin dojrzałości.