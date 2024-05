Prasówka z Zielonej Góry 29.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do tragicznego wypadku doszło na drodze koło południowej obwodnicy Zielonej Góry. Ciągnik wpadł do rowu i zmiażdżył kierowcę. Przygnieciony mężczyzna nie miał szans. Zginął na miejscu.

Dzień Dziecka na Uniwersytecie Zielonogórskim? To nie żart, to poważna impreza. A co? Jesteśmy też przecież dziećmi, każdy jest dzieckiem – mówili studenci, którzy bawili się na swoim święcie. - To bardzo dobry pomysł, świetnie, że pani dziekan coś takiego wymyśliła. Bo to i świetna integracja, ale i okazja do poważnych rozmów.