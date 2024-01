Prasówka z Zielonej Góry 30.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jeszcze tylko do środy możemy oglądać iluminacje świąteczne na deptaku i wokół ratusza. Przypominamy, że na początku stycznia prezydent podjął decyzję o przedłużeniu do końca marca działania Baśniowego Zatonia. Możemy tam dojechać autobusem MZK. Świąteczne iluminacje wywołały duże zainteresowanie zielonogórzan i mieszkańców regionu.

Akcja wymiany wodomierzy w Zielonej Górze będzie obejmowała około 300 sztuk miesięcznie. Warto wiedzieć, jak rozpoznać właściwą osobę, która została wyznaczona do wykonania tej pracy.

Sulechów wraz z Bojadłami i Cigacicami zebrał w puszkach 198 961,10 zł i 339,80 euro podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie jest to ostateczna kwota, bo jeszcze trwają aukcje internetowe.

W poniedziałek rano, 29 stycznia doszło do kilku kolizji na drodze ekspresowej S3 na wysokości MOP Racula, w których udział brało kilkanaście pojazdów. Mamy także informacje o wypadku w Zielonej Górze. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków.

Radni Zielonej Góry: Paweł Wysocki i Rafał Kaszy bili się w basenie pełnym kisielu. Dlaczego? Walka została wylicytowana za dwa tysiące złotych, które wzbogaciło konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A na koniec zostali obsypani... pierzem.