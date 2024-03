Prasówka z Zielonej Góry 4.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Zielona Góra 4.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zauważyliście, że luty to takie przedwiośnie z prawdziwego zdarzenia? Zimy mieliśmy tyle, co na lekarstwo. Jesień w zasadzie przytuliła się do zimy i nie wiadomo, która pora roku jest która, a od kilku tygodniu w Zielonej Górze czuć już prawdziwą wiosnę. Ludzie na spacerach, rowerzyści i biegacze w krótkich spodenkach, kolorowe nasadzenia podkreślone promieniami słońca. Co jeszcze? Ogródki gastronomiczne! Coraz więcej osób decyduje się pić kawę i jeść lody na zewnątrz. Świetna sprawa!