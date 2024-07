Prasówka z Zielonej Góry 4.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kinga Perzyńska z Zielonej Góry to dziewczyna o stalowych nogach, kolarka, podróżniczka i zawodniczka amatorskiej grupy kolarskiej Seven Perceptus Team. W duecie wraz ze swoim kolegą wystartuje w jednym z najbardziej wymagających wyścigów świata. Do pokonania mają odcinki liczące łącznie kilka tysięcy kilometrów oraz kilkadziesiąt tysięcy metrów przewyższeń. Na trasie będą zdani wyłącznie na siebie. Muszą polegać na swoim przygotowaniu, umiejętnościach i mieć świadomość zagrożeń, które w czasie wyścigu mogą pojawić się z każdej strony. Z Kingą rozmawiamy szczerze o początkach jej kolarstwa oraz wyścigu, który nie wybacza błędów. "Na takim długim dystansie pojawi się cały wachlarz emocji, od radości po złość. Będziemy skazani na siebie przez dwa tygodnie i pojawi się totalne zmęczenie. Zmęczenie, z którym do tej pory nie miałam jeszcze w życiu do czynienia. Tu nie ma miejsca na błędy".