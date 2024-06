Prasówka z Zielonej Góry 8.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wakacje to idealny okres na zakup roweru dla siebie lub dla całej rodziny. W znajdującym się bliskie Ciebie PROROWERY Zielona Góra możesz kupić rowery elektryczne górskie, gravel, trekking, cross takich renomowanych marek jak: ROMET, Ridley, Jobobike, Winora, Pucky. Rowery sprzedawane są w bezkonkurencyjnych cenach, w ratach RRSO 0%, a teraz można skorzystać jeszcze z promocji na rowery z kolekcji 2024 nawet 2000 zł taniej. W PROROWERY Zielona Góra możesz skorzystać z fachowego doradztwa naszych ekspertów oraz możliwości przetestowania roweru przed zakupem.

Dziesiątki śmigłowców z różnych stron świata, symulator skoków spadochronowych, pokaz neutralizacji dronów i wojskowe pojazdy to tylko niektóre atrakcji przygotowanych przez organizatorów II Światowego Zlotu Śmigłowców w Zielonej Górze Przylepie. Pokazom maszyn będą towarzyszyć Międzynarodowe Zawody Śmigłowcowe.

Naszpikowana gwiazdami wrocławska Sparta zawita w niedzielę 9 czerwca do Zielonej Góry. Czy żużlowców NovyHotel Falubazu stać na niespodziankę i drugie zwycięstwo w PGE Ekstralidze? Początek meczu o godz. 16.30.

Zielonogórscy Pogromcy Bazgrołów wraz z uczniami Budowlanki i I Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili usunąć szpecące malowidła z ekranów wygłuszających przy ul. Księdza Michalskiego. Zobacz!

Ceniony projektant ogrodów i majsterkowicz Dominik Strzelec będzie udzielać mieszkańcom Zielonej Góry bezpłatnych porad dotyczących pielęgnacji drewna ogrodowego. – Będzie to okazja, by podpytać eksperta, jak najlepiej dbać o drewniane powierzchnie wokół domu, by nie straciły swej funkcjonalności i zdobiły ogród na długie lata – zachęcają przedstawiciele marki Drewnochron, której Dominik Strzelec jest ambasadorem.