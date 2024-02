Prasówka z Zielonej Góry 9.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02, w Zielonej Górze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [9.02.2024]”?

Prasówka Zielona Góra 9.02: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [9.02.2024] Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Mamy horoskop na weekend 9-11 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [9.02.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 9-11 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Nowość w „Ekologu” w Zielonej Górze. Takich miejsc potrzebują dzisiaj uczniowie | ZDJĘCIA, WIDEO Kiedyś tutaj był magazyn różnych rzeczy. Dzisiaj to rodzaj mieszkania, namiastka domu, który ma dać poczucie bezpieczeństwa. – Miejsce jest oddalone od hałasu i dzwonków – mówi Anna Napadło-Kuczera, pedagog i psychoterapeuta w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. – Chodzi o to, żeby uczniowie nie mieli poczucia, że są w szkole. Mają przestrzeń zbliżoną do domu.

Prasówka 9.02 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia

📢 Mieszkańcy oceniają zmiany w MZK i proponują swoje. Bo jak mówią, nie ma nic za darmo Od marca studenci mają w Zielonej Górze korzystać z bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Inna zmiana wtedy wprowadzona dotyczyć ma jednorazowego biletu, który kosztuje 3 zł. Ma być on ważny przez godzinę, więc możemy się w tym czasie przesiadać, ile chcemy. Jak te zmiany oceniają mieszkańcy i co proponują innego?

📢 Nikt sobie nie żałuje słodkości, stąd takie kolejki przed pączkarniami. Wszak Tłusty Czwartek jest tylko raz w roku Tłusty Czwartek jest raz w roku, więc można sobie pozwolić na słodki dzień. Nawet mój lekarz mówi, że to nic złego, a przecież jakąś przyjemność trzeba mieć - mówi pani Irena z Zielonej Góry, którą spotykamy w kolejce. - Tu są moje ulubione pączki, dlatego stoję. One są tego warte! 📢 Oryginalny prezent na walentynki 2024. Co podarować ukochanej osobie? Pomysły na spędzenie czasu we dwoje Co roku tuż przed walentynkami pojawia się to samo pytanie: jak świętować ten dzień i co podarować bliskiej osobie? Pomysłów na romantyczne prezenty jest mnóstwo, ale jeśli zależy nam na wyjątkowym upominku, który zapadnie w pamięć, a nie zakończy swój żywot w szufladzie na drobiazgi, warto podejść do tego zagadnienia z innej perspektywy. Podpowiadamy, jak to zrobić!

📢 Rolniczy protest w Zielonej Górze. Będą korki i opóźnienia w kursowaniu miejskich autobusów Na piątek, 9 lutego rolnicy zapowiedzieli ogólnopolski strajk. W wielu miejscach wyjadą ciągnikami na drogi. Protestować będą także w Zielonej Górze. Kierowcy oraz mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. 📢 Pączek też jest zdrowy? Warto go dziś zjeść. To tradycja, choć kiedyś jadano pączki ze słoniną lub boczkiem Skąd się wziął Tłusty Czwartek? Z pogaństwa. Chodziło o to, by w tym dniu jeść tłusto, co jest charakterystyczne dla zimy. Ludzie jedli więc mięso, pili wino. A na zagryzkę – pączki z ciasta chlebowego, nadziewane… słoniną lub boczkiem. A ten sposób żegnano zimę i witano nadejście wiosny.

📢 Dni Otwarte Wydziałów UZ już niedługo. Wahasz się? To dobra okazja, aby dowiedzieć się jakie możliwości czekają na UZ! Wybór odpowiedniego kierunku studiów to poważna decyzja, dlatego Uniwersytet Zielonogórski otwiera swoje drzwi na serię wydarzeń, podczas których maturzyści będą mogli poznać ofertę poszczególnych wydziałów. To dobra okazja, aby sprawdzić i dowiedzieć się wszystkiego o możliwościach, jakie oferuje UZ. Sprawdź!

📢 Tych 15 rzeczy nie rób w autobusie MZK, bo możesz ponieść konsekwencje Jeździmy miejską komunikacją i ogólnie wiemy, co nam wypada podczas jazdy robić, a co jest zabronione. Ale gdy pytamy o szczegóły, pasażerowie wzruszają ramionami albo mówią: O masz, nie zastanawiałem się nad tym. Nie wiem. Zastrzeliliście mnie tym pytaniem. Może więc warto przypomnieć, czego nie wolno nam robić podczas jazdy miejskim autobusem?

