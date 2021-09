Prasówka Zielona Góra 12.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Nie przegap szansy! Możesz sporo zaoszczędzić, a przy okazji dać drugie życie używanym meblom. Specjalnie dla Was wybraliśmy najnowsze oferty mebli, które Lubuszanie oddają za darmo na portalu olx.pl.

Są to m.in. meblościanki, narożniki, meble kuchenne, szafki do przedpokoju czy biurka. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jakie meble można znaleźć za darmo w okolicach Zielonej Góry. Może coś przyda Wam się do mieszkania! Oferty są aktualne na dzień 09.09.2021 >>>