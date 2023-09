Prasówka Zielona Góra 13.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Parafrazując rockowego klasyka, zespół Cadillac po 34 latach działalności schodzi ze sceny jako niepokonany. Swój ostatni koncert dali we wtorek, 12 września podczas trwającego w Zielonej Górze Winobrania.

Prasówka 13.09 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia

Nie lubicie tłumów, ale chcecie odwiedzić winobraniowe centrum i zrobić zakupy na jarmarku? Najlepiej uderzyć tam około 12. Od poniedziałku do piątku w tych godzinach jest tu w miarę... spokojnie. Można z powodzeniem zatrzymywać się przy stoiskach nie martwiąc się, że zostaniecie zdeptani przez napierający tłum. A kupić tu można prawie wszystko i niemal w każdej cenie. Od skarpetek, przez biżuterię, pluszaki, firany, po prawdziwe i piękne rękodzieło. Zresztą, co będziemy wam wymieniać, zajrzyjcie do naszej galerii i tekstu.