Prasówka Zielona Góra 14.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Kibice NovyHotel Falubazu Zielona Góra robili co mogli, by pomóc żużlowcom w wygraniu kolejnego meczu w PGE Ekstralidze. Trybuny zielonogórskiego stadionu znów kipiały od emocji, ale na torze dominowali jednak goście z Częstochowy.

Wielu mieszkańców miasta narzeka na lekarza rodzinnego. Bo jak coś dolega, to ciężko się dostać na wizytę. Trzeba czekać kilka dni i jest to kłopotliwe. Czy i jak często można zmienić lekarza?

Co robić w Zielonej Górze w ten weekend (14-16 czerwca)? Zobaczyć Światowy Zlot Śmigłowców w Przylepie, a może wybrać się na Drugi Łagowski Festiwal Orkiestr Dętych do Łagowa? Jeśli macie wolny czas to warto podskoczyć na wystawę lub Piknik Czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym. A to nie wszystko! Oj... dużo będzie się działo! Łapcie rozpiskę co, gdzie i kiedy!

Rozpoczął się remont basenu przy ulicy Wyspiańskiego. W czasie wakacji już w nim nie popływamy. Zamknięta jest też sauna w tym obiekcie. Co się zmieni? Niecka basenu, ale i to, co wokół niej. Pływacy już nie mogą się doczekać końca remontu…